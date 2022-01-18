Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCMB Genel Kurulu 3 Şubat’ta
Giriş Tarihi: 19.1.2022

TCMB Genel Kurulu 3 Şubat’ta

TCMB Genel Kurulu 3 Şubat’ta
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulu 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak. Genel kurulun gündemleri arasında 2021 dönem kârından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması konuları yer aldı. TCMB, 2021'de temettü, ihtiyat akçesi ve kurumlar vergisi kalemlerini içeren toplamda 44 milyar TL'lik kaynağı Hazine'ye aktardı. TCMB'nin 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktardığı toplam kaynak 55.8 milyar TL olmuştu. 2019'da ise rakam 88.9 milyar TL ile rekor kırmıştı. Son üç yılda TCMB'nin Hazine'ye aktardığı kaynak yaklaşık 188.7 milyar TL oldu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB Genel Kurulu 3 Şubat’ta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA