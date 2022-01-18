Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) Genel Kurulu 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak. Genel kurulun gündemleri arasında 2021 dönem kârından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması konuları yer aldı. TCMB, 2021'de temettü, ihtiyat akçesi ve kurumlar vergisi
kalemlerini içeren toplamda 44 milyar TL'lik kaynağı Hazine'ye aktardı. TCMB'nin 2020'de Hazine ve Maliye Bakanlığı
'na aktardığı toplam kaynak 55.8 milyar TL olmuştu. 2019
'da ise rakam 88.9 milyar TL ile rekor kırmıştı. Son üç yılda TCMB'nin Hazine'ye aktardığı kaynak yaklaşık 188.7 milyar TL oldu.