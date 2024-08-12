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Giriş Tarihi: 12.8.2024 09:31 Son Güncelleme: 12.8.2024 09:31

TCMB ile Kore Merkez Bankası ikili para takası anlaşmasını yeniledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kore Merkez Bankası, Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yeniledi.

AA
TCMB ile Kore Merkez Bankası ikili para takası anlaşmasını yeniledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kore Merkez Bankası, Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yenilediğini açıkladı. TCMB açıklamasında, anlaşmanın TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalandığı bildirildi.

Swap anlaşmasının iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Anlaşma geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıl olup, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir. Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir." ifadelerine yer verildi.

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TCMB ile Kore Merkez Bankası ikili para takası anlaşmasını yeniledi
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