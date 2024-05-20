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Giriş Tarihi: 20.5.2024 13:12

TCMB vadeli 2 ayrı TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Mayıs ve 27 Mayıs vadeli 2 ayrı TL depo alım ihalesi açtı.

AA
TCMB vadeli 2 ayrı TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 100 milyar liralık 24 Mayıs vadeli ve 75 milyar liralık 27 Mayıs vadeli 2 ayrı TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

TCMB'nin 24 Mayıs vadeli TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 29 milyar 892 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,97, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

Bankanın 27 Mayıs vadeli TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarları 5 milyar 200 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak gerçekleşti.

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TCMB vadeli 2 ayrı TL depo alım ihalesi açtı
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