Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu 4 Mayıs'ta Ankara'da açıklayacak
Giriş Tarihi: 28.4.2023 12:43

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu 4 Mayıs'ta Ankara'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 2. Enflasyon Raporu'nu 4 Mayıs Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.

AA
TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu’nu 4 Mayıs’ta Ankara’da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'den yapılan duyuruya göre, Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2023-II'nin tanıtımı dolayısıyla 4 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Ankara'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki ''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin'' adresi ile Banka'nın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
Siemens Xcelerator dijital dönüşümü hızlandıracak
Siemens Xcelerator dijital dönüşümü hızlandıracak
ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu 4 Mayıs'ta Ankara'da açıklayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA