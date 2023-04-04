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Giriş Tarihi: 4.4.2023 14:06

TCMB yılın 2. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 2. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 4 Mayıs 2023 olarak güncelledi.

AA
TCMB yılın 2. Enflasyon Raporu’nun yayım tarihini güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde yer alan Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi'nde yapılan değişiklikle Enflasyon Raporu 2023-II yayım tarihinin 4 Mayıs 2023 olarak güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, Enflasyon Raporu yayım tarihlerine ''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/takvim'' adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi'nde daha önce yılın 2. Enflasyon Raporu'nun 11 Mayıs 2023'te yayımlanacağı açıklanmıştı.

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TCMB yılın 2. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini güncelledi
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