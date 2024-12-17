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Giriş Tarihi: 17.12.2024 09:37

TCMB'den bir kuruluşa elektronik para ihracı izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, bir kuruluşa elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

AA
TCMB’den bir kuruluşa elektronik para ihracı izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

TCMB'nin, Resmi Gazete'de yer alan kararında şu ifadeler yer aldı:

"20 Haziran 2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19'uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun'un 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

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TCMB'den bir kuruluşa elektronik para ihracı izni
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