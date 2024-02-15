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Giriş Tarihi: 15.2.2024 09:32

TCMB'den faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1 şirkete faaliyet izni verdi, 1 şirketin iznini iptal etti.

AA
TCMB’den faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni verdi, Ria Turkey Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet iznini iptal etti.

TCMB'nin söz konusu kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Garanti Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetleri sunacak. Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Ria Turkey Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni ise iptal edildi.

Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

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TCMB'den faaliyet izni
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