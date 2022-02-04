TCMB’den Hazine’ye 44 milyar TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
'nın (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, dün Ankara'da gerçekleştirildi. TCMB tarafından yapılan açıklamada, genel kurul toplantısında, Merkez Bankası'nın 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde 45 milyar lira kâr payı avans tutarı ve 4.3 milyar lira ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. TCMB, 2021'de temettü, ihtiyat akçesi ve kurumlar vergisi
kalemlerini içeren toplamda 44 milyar TL'lik kaynağı Hazine
'ye aktardı. TCMB'nin 2020'de temettü, ihtiyat akçesi ve vergi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı
'na aktardığı toplam kaynak 55.8 milyar TL olmuştu. 2019'da ise rakam 88.9 milyar TL ile rekor kırmıştı.