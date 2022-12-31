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Giriş Tarihi: 31.12.2022 09:59 Son Güncelleme: 31.12.2022 10:00

TCMB'den reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespiti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA
TCMB’den reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespiti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edildi.

TCMB'nin, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe göre, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edildi.

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TCMB'den reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespiti
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