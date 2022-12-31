TCMB’den reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespiti

Yürürlüğe göre, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10,75 olarak tespit edildi.