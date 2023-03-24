Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCMB'nin 2022 yılı dönem karı 72 milyar lira oldu
Giriş Tarihi: 24.3.2023 14:55

TCMB'nin 2022 yılı dönem karı 72 milyar lira oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılında 72 milyar 21,9 milyon lira dönem karı elde etti.

AA
TCMB’nin 2022 yılı dönem karı 72 milyar lira oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin 31 Aralık 2022'de sona eren 91. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla bankanın aktif toplamı 3 trilyon 575 milyar 62,7 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankanın altın mevcudu 857 milyar 249,5 milyon lira oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla bankanın ihtiyat akçesi tutarı 7 milyar 799,5 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bu sonuçlarla bankanın 2022 yılında elde ettiği dönem karı 72 milyar 21,9 milyon lira seviyesinde oluştu. Banka, 2021'de 57 milyar 483,2 milyon lira dönem karı elde etmişti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB'nin 2022 yılı dönem karı 72 milyar lira oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA