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Giriş Tarihi: 4.1.2022 14:10

TCMB'nin ihracat genelgesi kapsamındaki uygulaması rezervleri güçlendirecek

AA
TCMB’nin ihracat genelgesi kapsamındaki uygulaması rezervleri güçlendirecek

Bankacılık kaynakları, ihracat genelgesi kapsamında, TCMB'ye yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama ile firmaların herhangi bir kaybının olmayacağını, düzenlemeyle TCMB rezervlerinin artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Merkez Bankası, ihracat genelgesi kapsamında TCMB'ye yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatı dün yayımlamıştı. AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, yeni uygulama ile firmalar ihracat bedeli dövizi için İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenleyecekleri zaman, bu İBKB tutarının yüzde 25'ini TCMB'ye satacaklar. İşlemin operasyonel süreçleri aracı banka ve TCMB tarafından yürütülecek.

Firma, ihracat bedelinin yüzde 25'ini güncel kurdan TL'ye çevirmiş olacak. Kaynaklar, firmaların bu işlemde herhangi bir kaybının olmayacağını belirterek, uygulama ile ihracat bedellerinin finansal sisteme kazandırılması ve TCMB rezervlerinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

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TCMB'nin ihracat genelgesi kapsamındaki uygulaması rezervleri güçlendirecek
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