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Giriş Tarihi: 8.4.2022 10:44

TCMB'nin nisan ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" yayımlandı

AA
TCMB’nin nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 46,44 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 51 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,29 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,23'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 40,47'den yüzde 46,44'e çıktı.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 26,43'ten 28,41'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 17,03'ten 17,68'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,85 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 17,42'den 17,84'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 21,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 27,5 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 20,4 milyar dolar oldu.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 14,00

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4,2'den yüzde 4'e düştü.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı.

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TCMB'nin nisan ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" yayımlandı
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