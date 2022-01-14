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Giriş Tarihi: 14.1.2022 10:57

TCMB'nin ocak ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" yayımlandı

AA
TCMB’nin ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 29,75 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 21,39'dan 25,37'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 14,41'den 15,54'e yükseldi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 14,53'ten yüzde 14'e geriledi

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,99 olan ocak ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 6,45'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 29,75 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 21,39'dan 25,37'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 14,41'den 15,54'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,13 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 15,56'dan 16,85'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 11,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 7,9 milyar dolara inerken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 11,5 milyar dolar oldu.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 14,00

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 4,1'den yüzde 3,9'a gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 oldu.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 14,00 olarak kayıtlara geçerken, 3 ay sonrasına ilişkin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de yüzde 14,28'den yüzde 14,00'e geriledi. Bir önceki anket döneminde cari ay sonu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 14,53 seviyesinde bulunuyordu.

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TCMB'nin ocak ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" yayımlandı
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