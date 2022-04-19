TEB Faktoring pazar lideri oldu

TEB Faktoring, FCI (Factors Chain International) tarafından yayınlanan 2021 yıl sonu verilerine göre Türkiye'de pazar lideri olurken, dünya sıralamasında da ikinci sırada yer aldı. FCI verilerine göre, Türkiye de ihracat faktoringi sektöründe ülkeler sıralamasında lider konuma yükseldi. FCI tarafından yedi kez "En İyi İhracat Faktoring Şirketi" seçilen TEB Faktoring, 2021'de ihracat faktoringi hacmini bir önceki yıla göre yüzde 34 artırarak 839 milyon euroya yükseltti. 2022'nin ilk üç ayında ise, ihracat faktoring hacmini yüzde 36 oranında artırdı.