TEB’in kredi hacmi 126.2 milyara çıktı

TÜRK Ekonomi Bankası'nın (TEB) aktif toplamı 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 221 milyar TL olurken, net kârı 1 milyar 595 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB'in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 57'sini oluşturdu. Risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB'in toplam kredileri 126.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 153.5 milyar TL oldu. Bankadan yapılan açıklamada, "Özkaynaklar 15.8 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 17.46 oranında gerçekleşti" denildi.