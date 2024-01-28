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Giriş Tarihi: 28.1.2024

“Tech Visa”dan 50 girişimci faydalanacak

“Tech Visa”dan 50 girişimci faydalanacak
Türkiye'nin kritik teknolojilerde öncü ve sanayide lider ülke olması hedefiyle "Milli Teknoloji Hamlesi" çalışmaları devam ederken teknogirişimlerin ülkeye çekilmesi amacını taşıyan "Türkiye Tech Visa Programı"ndan bu yıl 50, 2028'de de 425 girişimcinin yararlandırılması hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024- 2028 Dönemi için hazırladığı Stratejik Plan kapsamında bilişim, yazılım, siber güvenlik ve açık kaynak yazılım ekosistemi geliştirilecek. Dijital rozet platformu üzerinden sertifika üreten kuruluş sayısının bu yıl 20'ye, 2028'de 100'e ulaştırılması hedefleniyor.
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“Tech Visa”dan 50 girişimci faydalanacak
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