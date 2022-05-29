Tedarik sorunu Avrupa’yı olumsuz etkiliyor

Otomotivdetedarik sorunu ve çip krizi Avrupa'yı vurmaya devam ediyor. Avrupa toplam otomotiv pazarı Nisan 2022'de yüzde 21.3, otomobil pazarı yüzde 20.2, hafif ticari araç pazarı yüzde 30 daraldı. Nisanda toplam otomotiv pazarı 986 bin adet oldu.Otomobil pazarı 830 bin adet, hafif ticari araç pazarı ise 125 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv pazarı 2022 Ocak-Nisan döneminde yüzde 14.4 azaldı ve 4 milyon adet oldu. Otomobil pazarı bu dönemde yüzde 13 azaldı ve toplam 3 milyon 583 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 23.8 azaldı. Türkiye de çip krizi ve tedarik sorunundan olumsuz etkileniyor. Talep olmasına rağmen otomobil bulunamıyor. Bu durum satış rakamlarına da olumsuz yansıyor. 2022 Ocak-Nisan döneminde Türkiye yüzde 17.9 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ıncı ülke, yüzde 207 düşüş ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ve yüzde 10.2 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında beşinci ülke olarak yer aldı.