Tek bir haber her şeyi bitirdi! Zuckerberg’in rakibi olarak görünüyordu

ÇÖKÜŞ BEKLENİYORDU

Ne var ki kripto dünyasıyla ilgili haberleri yakından takip edenler, Bankman-Fried'in yaşadığı çöküşün yaklaşmakta olduğunu aylardır seziyordu. The New York Times'a göre, küresel kripto pazarının büyük çalkantılar yaşadığı dönemde, FTX'in "mali temellerinin sallantıda" olduğuna ilişkin Haberler de ortalıkta dolanıyordu.

Peki daha bir hafta önce kripto paranın timsali kabul edilen Bankman-Fried, nasıl bir günde ibret hikayesi haline geldi?