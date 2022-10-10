Tek hane işsizlik: %9.6 Rekor istihdam

Yatırım, üretim, ihracat ve istihdama dayalı yeni ekonomi modeli ile, küresel resesyon endişelerine rağmen yılın ilk yarısında yüzde 7.5 büyüyen Türkiye, işsizliği de 8.5 yılın en düşük seviyesine indirdi. Dünyanın saygın ekonomistlerinin de atıfta bulunmaya başladığı Türkiye Ekonomi Modeli ile 8 çeyrek kesintisiz büyüme serisi yakalanırken, son 12 ayın tamamında kırılan ihracat rekorlarının ardından istihdamda tarihi zirveye ulaşıldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre işsizlik oranı, ağustosta temmuza göre 0.4 puan, 2021'in aynı ayına göre ise 2.2 puan azalarak yüzde 9.6 ile Ocak 2018'den bu yana ilk kez tek haneye geriledi. İşsizlik aynı zamanda Mart 2014'ten bu yana en düşük seviyeye düştü. 2014 yılının mart ayında işsizlik oranı yüzde 9.5 olarak kayıtlara geçmişti.İstihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 366 bin, 1 yılda ise 2 milyon 22 bin kişi artarak 31 milyon 14 binle tarihin en yüksek seviyesine çekildi. İstihdam edilenlerin sayısı yılın ilk 8 ayında, 2021 sonuna göre 1 milyon 20 bin kişi arttı. Pandeminin etkisinin görüldüğü 2020'nin nisan ayından bu yana istihdam edilenlerin sayısı ise 5 milyon 687 bin kişi arttı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tek haneli seviyeye düşen ağustos ayı işsizlik rakamlarına ilişkin, sosyal medya hesabından "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Nebati, "İşsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak yüzde 9.6'ya gerilemiş ve Mart 2014'ten bu yana en düşük seviyesine inmiştir. Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.Türkiye Ekonomi Modeli'ne karşı, ısrarla faiz artırımı savunan kriz lobisinin, TÜİK'in her açıkladığı işsizlik verisinde ön palana çıkardığı atıl iş gücü oranı da rekor oranda geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ağustosta aylık bazda 2.6 puan azalarak yüzde 19.8 oldu. Söz konusu oran Ocak 2021'de yüzde 29.5 ile tarihi zirveyi görmüştü. Açıklanan verilerin ardından muhalif ekonomistlerin hiç birinin bu konuda paylaşım yapmaması dikkat çekti.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsiz sayısı ağustosta 100 bin kişi, 1 yılda ise 560 bin kişi azalarak 3 milyon 312 binle 2018'in nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Pandemi döneminde yüzde 40.6'ya gerileyen istihdam oranı ise, 2022'in ağustos ayında yüzde 47.9 ile tarihi zirveye çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30.8 olarak hesaplandı.Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP), 2022'de istihdamın 30 milyon 655 bin kişi, işsizliğin ise yüzde 10.8 olması öngörülmüştü. OVP'de istihdamın 2022'de 32 milyon 423 bine ve 2023'te ise 33 milyon 316 bine çıkması planlanıyor.