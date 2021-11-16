Tek poliçede %20 indirim

Türkiye
'de sigorta ürünleri bireysel emeklilik sistemine dahil edildi. Daha önceden ayrı poliçelerle müşterilere sunulan sigorta ürünleri, böylece tek poliçede bütünleşik paketler halinde yapılabilecek. Tüketici özel emeklilik
sistemine girerken sağlık, hayat gibi sigortaları da aynı anda ve aynı şirketten alabilecek. Peki bunun vatandaşın hayatına nasıl bir etkisi olacak?
Bu sorunun cevabını tek poliçe özelliğini 2005'ten bu yana uygulayan bir firma SABAH için yanıtladı. 2008'de Endevaour yılın girişimcisi seçilen Monopoli Sigorta
'nın Kurucu Ortağı Erol Esentürk
, sistemin avantajını hem sigortalının yüzde 20 daha ucuza sigorta yapması, hem daha kolay takip etmesi olarak özetliyor. Sigorta şirketi tarafında ise hasar-prim dengesinin daha sağlıklı olmasını gösteriyor.
BİR GÜNDE YETİYOR
Esentürk, "İnsanlar bu kadar hızlı ve yoğun bir hayatta tüm sigortalar ile teker teker ilgilenmeyi istemiyor. Senede bir gün tüm sigorta ürünlerini halletmek istiyor" dedi. Erol Esentürk, "Monopoliçe aslında bir sigorta ürünü. Buna elementer branştaki bütün sigorta poliçeleri dahil oluyor. Türlü avantajları var. Yani hem sigortalıya tüm sigorta ihtiyaçlarını tek bir tarihte ve bir kerede yapabilmeyi sağlıyor. Ayrıca müşteri bazında takip yapabiliyoruz. Dolayısıyla daha kompakt bir şekilde müşterilerimize hizmet verebiliyoruz. Daha düşük genel giderler var çünkü bir sigortalının risklerinin hepsini tek bir risk ve teminat altında toplayabiliyorsunuz. Hasar prim dengesi de ona göre oluşuyor" dedi.
"Bir kişinin hem evinin, hem arabasının, hem de iş yerinin aynı sene içerisinde teminat kapsamına girmesi çok çok zayıf bir ihtimal" diyen Esentürk, zorunlu olmayan sigortalardan iki veya daha fazla ürün alan birinin yüzde 20 daha ucuza sigortalandığını da belirtti.
Tabi bu fiyatın sebebi sigorta firmasının daha uygun maliyetler nedeniyle düşük fiyat verebilmesi. Esentürk, "Bizim sigorta şirketi ile yapmış olduğunuz özel anlaşmalar çerçevesinde ve onların bize sağlamış oldukları indirim oranları sayesinde bu indirimi sunabiliyoruz. Çünkü hasar ve primi dengede tutan bir model" şeklinde konuştu.
TÜM SİGORTALAR TEK EKRANDA
Sigorta şirketlerinin online satışa hâlâ mesafeli durduğunu belirten Esentürk, "Hatta geleneksel sigorta acentelerini öldüreceği kanaatinde olanlar var. Acentelerin ayağına basmak istemeyen sigorta şirketleri var. Dolayısıyla acenteler yüzde 55-60 bandındaki pazar payını zorla da olsa devam ettiriyor. Ama bu rüzgara karşı yelken açmak gibi bir şey. Bugün, yani bu çağda dijital alımın sigortacılığa yansımamasını anlamak mümkün değil. Ama bu çok uzun soluklu bir süreç değil. Bireysel ürünlerde bir süre devam edebilir. Ama trafik gibi DASK gibi zorunlu ürünlerde devam etmeyeceğini düşünüyoruz. Biz online satış altyapımızı hazırladık. Monopoliçe ürününü de keza aynı şekilde bir uygulama üzerinden takip edilecek şekilde dizayn ettik. 2022 projelerimizin içerisinde bu var. Online alanda ciddiyiz ama geleneksel satışımız da var. Devam edecek" şeklinde konuştu.
TEK ŞİRKETİN HEPSİNİ YAPMASI ZOR
Birden farklı poliçenin tek çatı altında birleşmesinin aslında sadece şirket çeşitliliği ile sunulabileceğini belirten Esentürk, "Bizim şu an 25-26 şirkette çalışıyor olmamızın sebebi de bu. Şirketlerden kimi sağlık sigortasında kuvvetli, kimi sadece ayakta tedavide kuvvetli, kimi sadece yatarak da kuvvetli. Bazıları sorumlulukta kuvvetli bir diğeri kaskonun lüks araç segmentinde. Bunu tek bir şirkette sağlayabilmek çok zor hale geldi. Kaldı ki o kuvvetli olan şirketler yönetim değişiklikleri ve sermayedar değişiklikleriyle risk anlayışlarında farklı politikalara dönebiliyor. Bizim aracı olarak görevimiz çok şirkette çalışıp dönem dönem değişen fiyatlara göre en doğru poliçeyi geliştirebilmek" dedi.