Tek yatırımcılı en büyük santral! Tam kapasite üretime başladı: 2 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak

TEK YATIRIMCILI EN BÜYÜK SANTRAL

Duman, Karapınar'daki güneş santralinin dünyanın tek yatırımcısı olan en büyük santrali olduğunun altını çizdi.

Santralle yaklaşık 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacının karşılanacağına işaret eden Duman, şunları kaydetti:

"Santral tek bir yatırımcı tarafından tek bir noktada, teknik gereklilikleri ve mühendisliği, bağlantı noktaların inşaatı ve uluslararası finansmanın temini ile beraber kurulmuş dünyanın en büyük güneş santrali olma özelliğine sahip. İnternette arama yapıldığında dünyanın en büyük santralleri listesinde maalesef hassasiyetle bilgi vermiyor. Bu santralin kapasitesinden daha büyük kapasiteli santralleri listeye alıyor. Halbuki, bahsi geçen santraller güneş parkıdır ve birden fazla yatırımcının bir araya getirerek oluşturduğu bir alanı temsil eder. Bu santral ise böyle büyük bir arazide tek bir yatırımcı tarafından kurulmuş işletmedeki en büyük santral."

Orta Doğu'da proje aşamasında bulunan daha büyük santrallerin gelecekte devreye gireceğini anlatan Duman, Türkiye'de de daha büyük santrallerin kurulması için potansiyel bulunduğunu dile getirdi.