Tekirdağ Şehir Hastanesi Trakya’nın sağlık merkezi olma yolunda ilerliyor

HASTALAR HİZMETTEN MEMNUN

Kırklareli'nden Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne gelen Ömür Umay, hastaneye ve verilen hizmete hayran kaldığını söyledi.

Hastanede görev yapan personelin son derece güler yüzlü olduğunu anlatan Umay, "Yarım saat sürmeden hastanede işlemlerim bitti. En yakın çocuk kardiyoloğu burada olduğu için geldim. Çok iyi muayene edildi. Bu hastane diğer hastanelere göre çok farklı ve çok daha güzel. Kısacası her şeyi ile dört dörtlük bir hastane" diye konuştu.

83 yaşındaki Selahattin Eren, sunulan hizmetten fazlasıyla memnun olduğunu ifade ederek, "Bu zamana kadar şehir hastanesi diye bir şey görmedik. Eski hastanelerimiz vardı, onlarda da sıra beklemekten başka bir şey yoktu" dedi.

Sağlık hizmeti alan Naciye Eren de personelin herkese karşı kibar ve ilgili olduğunu kaydetti.