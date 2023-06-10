Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Tekirdağ'da çevreyi kirleten 87 tesise ceza yağdı
Giriş Tarihi: 10.6.2023 14:13 Son Güncelleme: 10.6.2023 14:13

Tekirdağ'da çevreyi kirleten 87 tesise ceza yağdı

Tekirdağ'da, yılın ilk 5 ayında, çevreyi kirleten 87 tesise 22 milyon 666 bin lira idari para cezası verildi.

AA
Tekirdağ’da çevreyi kirleten 87 tesise ceza yağdı

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin denetimlere devam ettiği belirtildi.

Ekipler, 5 ayda çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete esas ya da planlı olarak 625 denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesise gerekli cezaların uygulandığı ifade edilen açıklamada, "87 tesise 22 milyon 666 bin lira idari para cezası uygulanmış olup ayrıca 17 tesis için de faaliyet durdurma kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da çevreyi kirleten 87 tesise ceza yağdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA