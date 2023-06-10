Tekirdağ’da çevreyi kirleten 87 tesise ceza yağdı

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin denetimlere devam ettiği belirtildi.

Ekipler, 5 ayda çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete esas ya da planlı olarak 625 denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesise gerekli cezaların uygulandığı ifade edilen açıklamada, "87 tesise 22 milyon 666 bin lira idari para cezası uygulanmış olup ayrıca 17 tesis için de faaliyet durdurma kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.