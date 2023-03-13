Tekirdağ'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kuralar çekildi

Tekirdağ'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında İsmet İnönü Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kurada, 2 bin 210 konutun hak sahipleri belirlendi.

Törende konuşma yapan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını belirtti.

Deprem bölgesinde nisan ayı içerisinde 330 bin konutun temellerinin atılacağını aktaran Yel, sayının 600 bine kadar çıkabileceğini kaydetti.

Yel, TOKİ'nin son yılların gururu ve göz bebeği olduğunu belirterek, "TOKİ'nin deprem bölgesinde yaptığı binalardan hiçbirinin yıkılmaması bunun canlı bir örneğidir." dedi.

Yel, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal konut hamlesinin büyüyerek devam edeceğini dile getirdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da Tekirdağ'da TOKİ konutlarının en iyi şekilde yapılacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde TOKİ konutlarına bir şey olmamasının gurur verici olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Türkiye her zaman depremle karşılaşacak. Bizim bundan korkup, yerimizi değiştirecek halimiz yok. Yapmamız gereken onunla yaşamayı öğrenmek. TOKİ bize bunu öğretiyor. Konutlar, her mühendisliğe uygun şekilde yapılıyor." diye konuştu.

Programa, Süeymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile vatandaşlar da katıldı.