Teknofest 2022’de yarışacak takımlar için motivasyon etkinliği düzenlendi

Yarışma öncesi yoğun hazırlık sürecinde öğrencilere motivasyon amaçlı düzenlenen etkinlikte, TEKNOFEST 2022 yarışmaya hak kazanan farklı takımlardaki öğrencileri birbirleriyle tanışarak ihtiyaç halinde birbirlerine destek olma sözü verdi.

TEKNOFEST 2022'de yarışacak takımlardan ilki olan ve Orta İrtifa Kategorisinde (10.000 feet) yarışacak "Orion Roket" takımı, 271 başvuru arasından seçilme başarısı gösterdi. "H-CarTech" takımımız ise, Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda Elektromobil (Batarya Elektrikli) ve Hidromobil (Hidrojen Enerjili) olmak üzere iki kategoriden Hidromobil kategorisinde yarışacak.

Bu yıl ikincisi yapılacak Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda yarışacak takım ise ön elemeyi başarıyla geçti. Mersin Üniversitesi Girişim Limanı'nın TEKNOFEST 2022'de Mersin Üniversitesi dışında desteklediği diğer takımlar ise, Bahçeşehir Üniversitesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden oluşuyor.

Üniversite Girişim Limanı, lise kategorisinde ise Mersin'deki Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi ve Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan birçok takıma TEKNOFEST 2022 hazırlık sürecinde destek vermeye devam ediyor.

Üniversite Girişim Limanı'nın desteklediği takımların yarıştığı kategoriler ise şu şekilde;

Roket Yarışması, Uluslararası Efficiency Challenge Hidromobil Yarışması, Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması