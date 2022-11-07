TEKNOFEST 2’nci kez Çip Tasarım Yarışması düzenliyor

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, her yıl yüz binlerce gencin başvurduğu TEKNOFEST teknoloji yarışmaları arasına 2022 yılında katılan Çip Tasarım Yarışması'nda öğrencilerin mikro-elektronik teknolojilerine ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

TÜBİTAK BİLGEM ve YONGATEK yürütücülüğünde düzenlenen yarışmaya ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri bireysel veya en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabiliyor.

"Sayısal İşlemci Tasarım", "Analog Tasarım" ve "Sayısal Görüntü İşleme Tasarım" olmak üzere 3 ayrı kategori altında düzenlenen Çip Tasarım Yarışması kapsamında takımlardan ön tasarım raporu ve detay tasarım raporu olmak üzere 2 rapor, projelerini tanıtacakları bir proje demosu ve bir final sunumu bekleniyor. Yarışma, Milli Teknoloji Hamlesi yolunda geleceğin yerli çip teknolojilerinin Türkiye'den çıkmasının da önünü açacak.

Başvuruların 20 Kasım 2022'ye kadar devam ettiği yarışmada 3 kategorinin de birincilerine 100 bin TL, ikincilerine 80 bin TL, üçüncülerine ise 60 bin TL ödül verilecek.

CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINDA TEKNOFEST COŞKUSU ÜÇE KATLANIYOR

Cumhuriyetin 100'üncü yılında İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST, coşkusunu üçe katlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları, 2023'te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenlenecek.

TEKNOFEST'te yarışmalara katılmak için başvurular web sitesi üzerinden yapılacak.

13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022 olarak belirlendi.