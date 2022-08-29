TEKNOFEST KARADENİZ heyecanı yarın Samsun’da başlıyor

BAYRAKTAR KIZILELMA SAMSUN'DA İLK KEZ SERGİLENECEK

Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan turbofan motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma Samsun'da ilk kez sergilenecek. Hürkuş, Atak Helikopteri, Aksungur, Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı, Akıncı İHA ve Gökbey'in de sergileneceği festivalde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gösteri uçuşu yapacak, paraşüt timleri gösteri sunacak.

TEKNOFEST'te insansız hava araçları, roket yarışması, savaşan İHA yarışması, sürü robot yarışması, sağlıkta ve ulaşımda yapay zeka, engelsiz yaşam teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, insan yararına teknolojiler gibi 40 farklı alanda 100'ün üzerinde farklı alt kategorilerde yarışmalar gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam AA muhabirine, festival için Samsun Çarşamba Havalimanı'nda hazırlıkların tamamlandığını, artık son rötuşların yapıldığını söyledi.

Bu yıl TEKNOFEST'in TEKNOFEST KARADENİZ olarak adlandırıldığını ifade eden Kökçam, "Biz 'TEKNOFEST KARADENİZ' dedik. On altıncı şehir Samsun. Finalleri burada yapıyoruz. Ana festivali burada yapıyoruz ama bunun öncesinde biz 10 Temmuz itibarıyla başladığımız etkinliklerimizle aralıksız her gün en az iki programla birlikte toplamda 15 farklı şehirde yarışmalarımızı tamamladık" dedi.