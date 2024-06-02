TEKNOFEST’e Afrika’dan talip çıktı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, uzay diplomasisine hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Özellikle Senegal ülkemizle uydu üretiminde, savunma ve uzayı ilgilendiren alanlarda işbirliği yapmak istiyor" dedi. Birçok ülkeyle de birebir anlaşmalar yapmaya gayret ettiklerini belirten Kıraç, "Şu ana kadar 11 ülkeyle anlaşma yaptık. Ankara'da STC'de son olarak Senegal ve Bahreyn ile iyi niyet anlaşması imzaladık. Şu anda da yaklaşık 9 ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye geçen yıl ilk milli gözlem uydusu İMECE'yi uzaya gönderdi, yaklaşık 1 ay sonra da ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı gönderecek. Senegal ülkemizle uydu üretiminde, savunma ve uzayı ilgilendiren alanlarda işbirliği yapmak istiyor. Hatta TEKNOFEST'i tüm Afrika adına Dakar'da yapmak istediklerini söylediler" dedi.