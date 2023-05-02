TEKNOFEST’e Kapsül Teknoloji Platformu damga vurdu! 11 ödülün sahibi oldu

2 YILDA BÜYÜK BAŞARI

2 yıl önce Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmak üzere çalışmalara başlayap ekip, bu kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Zindankale Yerleşkesi'nde faaliyetlerini sürdüren KAPSÜL Teknoloji Platformu'nun bilime meraklı gençleri ülkemizin yarınlarına hazırladığını kaydeden Başkan Altay, "Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz inşallah. Konya'mızdan katılan takımlar dünyanın en büyük bilim ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te her yıl üstüne koyarak yoluna devam ediyor. Bu yıl da Konya takımlarımız aldığı 24 kupa ile göğsümüzü kabarttı. Bu 24 kupanın 11'inin sadece KAPSÜL Teknoloji Platformumuzdan gelmesi de bizi son derece mutlu etti. Konya'mızın gururu olan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.