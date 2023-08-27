TEKNOFEST’te ASELSAN rüzgarı esecek

ASELSAN, başından beri paydaş olarak desteklediği dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in Ankara ayağında son dönemde geliştirdiği bir dizi yüksek teknoloji ürününü sergileyecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 30 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST Ankara'ya Etimesgut Havalimanı ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketlerinden ASELSAN da festivale güçlü bir katılım sağlayacak. Festival alanındaki standında her yaştan teknoloji meraklılarına hitap edecek etkinlikler düzenleyecek şirket, son dönemde geliştirdiği bir dizi yüksek teknoloji ürününü de tanıtacak.

Bu çerçevede festivalde GÜRZ Hava Savunma Sistemi, Murad Muharip Uçak Burun Radarı, Ertuğrul Bomba İmha Robotu, Avcı Kaska Entegre Kumanda Birimi, AselFlir-500 Elektro-Optik Sensör Sistemi, Karat Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Atom Akıllı Mühimmat ve Ertunga İnsansız Kara Aracı gibi ASELSAN çözümleri ziyaretçilerle buluşturulacak.

20'Yİ AŞKIN ASELSAN ÜRÜNÜ TEKNOFEST'TE

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TEKNOFEST Ankara'nın vatandaşlara, gençlere, çocuklara kapılarını açacağını söyledi.

ASELSAN olarak böylesine güzel bir etkinliğin paydaşı olmaktan çok mutlu olduklarını vurgulayan Akyol, şöyle konuştu:

"ASELSAN, Ankara'da kurulmuş ve Türkiye'nin değişik vilayetlerine yayılmış ve teknolojiye, Türk savunma sanayisine liderlik eden bir şirketimiz. Bizim en büyük kıymetimiz insan kaynağımız. Yüksek teknolojide, yüksek nitelikli insanlarıyla bugüne kadar milletimizin izlediği başarılı projeleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Özellikle teknolojiye olan merakın erken yaşlarda başlatılmasını sağlayan, buna çocuk yaşlarda ilgi uyandıran TEKNOFEST faaliyetini ASELSAN açısından, savunma sanayisi açısından, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından çok kıymetli ve faydalı buluyoruz. Bu kapsamda TEKNOFEST etkinliklerine ciddi katkı sağlıyoruz paydaş olarak. Ankara'da olması da bir ilk. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesi ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yapılıyor olması da ayrı bir gurur tablosu."

Gençlerin erken yaşta teknolojiye olan merakının artmasıyla ileriki yıllarda özellikle mühendislik faaliyetlerine hazır bulunuşluklarının daha yüksek olacağını değerlendirdiklerini dile getiren Akyol, şöyle devam etti:

"Yüksek nitelikteki insan kaynağıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur kaynağı projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda birçok noktada bu faaliyetleri destekliyoruz. Bu TEKNOFEST'te de Ankara'da 20'yi aşkın yeni ürünümüzle yer alacağız. Özellikle havacılık ve uzay etkinlikleri ön planda festival kapsamında. Son dönemde geliştirdiğimiz Milli Muharip Uçağımız, insansız hava araçlarımız KIZILELMA, ANKA ve benzeri uçaklarımız gibi ürünlerin faydalı yüklerini ASELSAN geliştiriyor. Bütün bu yeni, son teknoloji ürünlerimizi fuar kapsamında vatandaşlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza gösteriyor olacağız. Vatandaşlarımız radarlardan optik sistemlere, üzerindeki haberleşme cihazlarından diğer faydalı yüklerine kadar hepsini orada görebilme imkanlarına kavuşacaklar. Son dönemde yine hava savunma alanında ciddi faaliyetlerimiz oldu. Türkiye'nin gurur kaynağı birtakım sistemlerimizi envanterimize kazandırdık, bir kısmını tamamlamak üzereyiz. Bunları da yine gelen vatandaşlarımız, Ankaralı hemşehrilerimiz orada görme imkanına kavuşacaklar."

ASELSAN İLE TEKNO MACERA

Ahmet Akyol, gençlerin erken yaşta teknolojiyi biraz daha yakından takip edebilmelerini sağlamak, merak uyandırabilmek, girişimcilik ruhunu, yenilikçiliği destekleyebilmek adına bir Tekno Macera platformu oluşturduklarını söyledi.

ASELSAN'ın internet sitesinden ulaşılabilen bu platformun TEKNOFEST'te bir uygulamasını çocuklara, gençlere sunacaklarını ifade eden Akyol, özellikle uzayla ilgili birtakım deneyimlerin Tekno Macera bölümünde yaşanabileceğini belirtti.

"Ailelerimizi, Ankara'da yaşayan bütün vatandaşlarımızı, özellikle çocuklarıyla birlikte TEKNOFEST'e davet ediyoruz." diyen Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"Orada Türkiye'nin geliştirdiği gurur kaynağı projeleri görme imkanını bulacakları gibi gençlere, çocuklara yönelik birtakım etkinlikleri de deneyimleme imkanına kavuşacaklar. Türkiye'nin geleceği açısından savunma sanayisinde, teknolojide daha geniş kitlelerle ülkemizi geleceğe taşıyacağımız bu dönemde TEKNOFEST'in toplumda çok büyük değiştirici ve dönüştürücü etkisi var. Son yıllarda yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur kaynağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin topluma yayılmış en etkili projelerinden biri. ASELSAN olarak giderek artan bir oranda bu faaliyeti desteklemeye devam edeceğiz."

TEKNOFEST GENÇLERİ ASELSAN'DA MÜHENDİS OLDU

Ahmet Akyol, teknolojiye merakı artırmakla ve sonraki yıllarda ASELSAN'daki mühendislik kariyerine kadar desteklemekle ilgili birçok faaliyeti yürüttüklerini anlattı.

"TEKNOFEST'in ilk yıllarında proje yapan arkadaşlarımız artık ASELSAN'da mühendisler." diyen Akyol, bu gelişime ilişkin şöyle konuştu:

"O ruhu, girişimciliği, yenilikçiliği, deneyimleri erken yaşlarda proje yaparak, yarışarak göstermiş arkadaşlarımızın bir kısmı artık Türkiye'nin bu yüksek teknolojili, gurur kaynağı projelerinde yer alıyorlar. Lise çağında nitelikli iş gücünü, istihdamı desteklemek adına ASELSAN Mesleki Teknik Lisesini Ankara'da kurduk. Son 3-4 yıldır Türkiye'nin en yüksek, yüzde 1'den daha iyi bir seviyedeki öğrencileri orada eğitimle destekliyoruz. ASELSAN'ın bütün birimleriyle, bütün imkanlarıyla o lisemizi destekliyoruz. Bu bize önümüzdeki yıllarda çok iyi yetişmiş, teknik bilgisi, seviyesi yüksek mühendisler, teknisyenler ve insan kıymeti olarak dönecek. Bununla birlikte üniversite çağlarındayken daha okul bitmeden mühendislik, AR-GE, geliştirme deneyimi kazanabilmeleri açısından en kıymetli, en başarılı öğrenci kitlemizi üçüncü sınıfta ASELSAN A Yetenek Programı'na alıyoruz. Her yıl 200'ü aşkın öğrencimiz okul hayatlarına devam ederken bizde çalışmaya başlıyorlar. ASELSAN'daki abileriyle, mentörleriyle, ablalarıyla, kendinden daha kıdemli mühendislerle birlikte teoride öğrendikleri bilgileri deneyimleyerek hayata geçirme imkanı buluyorlar. A Yetenek programımızı bu yıl da başvuruya açtık. Öğrencilerimiz şu anda başvurabiliyorlar. Bu programı uzun yıllardır başarıyla uyguluyoruz."

"İNSANA YATIRIM ÖNCELİĞİMİZ"

ASELSAN'da her yıl lise ve üniversite seviyesinde 1000'i aşkın öğrenciyi staj programlarına aldıklarını belirten Akyol, stajyerlerine de TEKNOFEST'e katılma, paydaş olarak festivalde yer alma imkanı sağladıklarını söyledi.

Şirket içinde yeni mezun mühendislere yönelik de birtakım programlar olduğunu vurgulayan Akyol, şunları kaydetti:

"ASELSAN ve savunma sanayisi olarak insana yatırımı en öncelikli konu olarak ele almış durumdayız. Bu kapsamda ilkokuldan değişik programlarla başlattığımız desteklerimizi ASELSAN'da mühendis olduklarında da devam ettirdiğimiz bir anlayışla uçtan uça, bütün safhalarında, bütün aşamalarında insana yatırımı en öncelikli konu olarak ele alıyoruz. Geleceğe Türkiye'yi taşıyacak kadrolar, bu iyi yetişmiş insan kaynağı. Buna giderek artan oranda yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bütün Ankara'daki halkımızı, vatandaşlarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi çocuklarıyla beraber Türkiye'nin gurur kaynağı TEKNOFEST'e davet ediyorum. ASELSAN olarak önemli bir paydaş olarak yerimizi alacağız. Gelip bu gururu, Türkiye'nin gurur kaynağı projeleri, ürünleri birlikte görelim, eğlenelim ve gençlerimize erken yaşta bu anlayışı, misyonu, vizyonu birlikte kazandıralım. ASELSAN, Türk milletine bu anlayışla hizmet etmeye devam edecek."