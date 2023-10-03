TEKNOFEST’te bağlar adına tarih yazdılar

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te Diyarbakır Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bağlar Deneyap Atölyesi SOLOTÜRKLER Takımı, DENEYAP Makeathon yarışmasında Ortaokul düzeyinde 2. oldu. Başarılı takım, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı.

2. OLUP ÖDÜL ALDILAR!

Tam Bağımsız Türkiye için 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST İzmir'de Diyarbakır rüzgarı esti. Çiğli Havalimanında düzenlenen festivalde 1000 takım arasından son 16 takım arasına kalarak Teknofest İzmir'de Makeathon yarışmasında finalde yarışmaya hak kazanan SOLOTÜRKLER Takımı 2. oldu.

Takım, Bağlar Gençlik Merkezi içerisindeki Deneyap Atölyesinde Deneyap Eğitmeni Bilgisayar Mühendisi ve Bilgisayar Öğretmeni olan Seda Coşkun Eliküçük eşliğinde gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalıştı. Yarışmada 2. olan Mir Fırat Altundaş, Yusuf Avcı'yı tebrik eden Diyarbakır T3 Vakfı Sorumlusu Büşra Cinemre, gece gündüz demeden çalışan takımı ziyaret ederek desteklediği öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Büşra Cinemre, "Deneyap Eğitmenimiz ve Öğrencilerimizin çalışmalarının sonucu olarak Diyarbakır'a bu gururun yaşatılması bizleri de mutlu etti. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum."derken Takımın Danışmanı olan Seda Coşkun Eliküçük,"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Teknoloji hamlesi kapsamında yerli ve milli üretim için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.