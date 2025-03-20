Teknoloji firmalarına rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Teknosa, Vatan Bilgisayar, Media Markt, Arzum ve Fakir firmaları hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Fakir ve Arzum'un, satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladı. Fakir'e yönelik iddialarla ilgili soruşturma açan kurul, Fakir aracılığıyla Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında bilgi değişimi yapılarak kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bu şirketlere de soruşturma açılmasına karar verdi. Aynı şekilde Arzum hakkında da soruşturma açıldı.