Teknoloji girişimcilerine yeni müjde

Türkiye'de teknoloji ekosisteminin gelişmesini sağlamak ve girişimlerin var olan desteklere daha kolay ulaşmasını temin etmek amacıyla Teknogirişim Ofisi hayata geçirilecek. "Ulusal Teknoloji Girişimciliği Strateji Belgesi"nde yayınlanan bilgilere göre Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında teknoloji girişimciliğini güçlendirici stratejiler uygulamaya alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yapılacak çalışmalarla uluslararası arenada yüksek rekabet gücüne sahip teknoloji girişimciliği ekosistemi oluşturularak, Türkiye'nin söz konusu girişimler için bir çekim merkezi konumuna getirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, teknoparklarla sınırlı kalmadan, kapsayıcı teknoloji girişimlerinin gelişimlerinin izlenmesi, ihtiyaç duyacakları desteklerin sağlanması ve girişimlerle kamu arasında daha nitelikli iletişim sağlanması için yeni bir çerçeve tanımlanması planlanıyor.Teknoloji ekosisteminin gelişiminde önemli etkiye sahip KOSGEB ve TÜBİTAK başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarının desteklerinin etki oluşturması için çalışmalar yapılacak. Ofis, farklı girişim aşamaları için hibe destekleri, kredi garantörlüğü, mentorluk hizmeti, etkinlik, altyapı ve arayüz destekleri gibi konularda tek durak olarak yapılandırılacak.