Teknoloji girişimlerini Türkiye’ye çekecek

Teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yeteneklerle yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye dayalı çalışmaları olan teknogirişimlerin ülkeye çekilmesi amacını taşıyan "Türkiye Tech Visa Programı" tanıtıldı. Program katılımcılarının 3 yıl süreli özel çalışma izniyle Türkiye'de yaşama ve çalışma süreçleri hızlandırılacak. Programa kabul edilecek girişimcilerin Türkiye'de kuracakları şirketlere 6 ay boyunca hukuki, mali, teknik süreçlerde danışmanlık sunulacak. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Tech Visa Programı'nın ülkenin küresel bir teknoloji merkezi olması yolunda bir mihenk taşı olduğuna işaret ederek, "Teknoloji girişimciliğinde başarının anahtarı ekosistemin ölçeğidir. Biliyoruz ki. biz pastayı büyüttükçe ülkemizdeki yenilikçi iş fikirleri daha çok girişime dönüşecektir" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise programla Türkiye'de start-up girişimi kurmak isteyen yabancılara, hızlandırılmış ve istisnai usule tabi çalışma izni süreçleri sunacaklarını ve ilk başvuruda 3 yıla kadar çalışma izni düzenleyeceklerini belirterek, "Bu sayede bürokratik süreci kısaltacağız" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplantının ardnı dan gazetecilerin sorularını yanıtlarken, HİT-30 Programı ile yüksek teknoloji yatırımlarının Türkiye'de gerçekleşmesine yönelik ilginin çok yükseldiğini ifade ederek, "Muhtemelen bu yıl sonuna kadar birkaç hiper ölçekli yatırımı daha duyurmuş olacağız" dedi.