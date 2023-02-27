Teknoloji şirketlerinin odağında deprem var

Teknolojidünyasının en önemli fuarları arasında yer alan Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress- MWC 2023), İspanya'nın Barselona kentinde başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) organizasyonunda Türkiye'den 24'ü milli katılım kapsamında ve 6'sı bireysel katılım olarak 30 firmanın katıldığı fuarda ülkemizi sarsan deprem felaketi ana gündem maddesi oldu. Türk firmaları fuarda yeni teknolojilerini görücüye çıkarırken, afetlere yönelik Ar-Ge projeleri hakkında bilgi verdi. Öyle ki, fuara katılan teknoloji şirketleri, afet öncesi binalarda kolon kalitesini ölçen sensörlerden afet sonrası arama faaliyetlerini hızlandıracak birçok uygulamayı gündemine aldı.Teknoloji çözümleri firması Kafein'in Siber Güvenlik Teknolojileri Direktörü Sefa Merve Ağlaç, "Daha az enerji gereksinimi duyan bluetooth sağlayıcıları üzerinden iletişimin devamlılığını sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bir Ar-Ge projesi üzerinde çalışıyoruz. Böylece depremde yaşanan haberleşeme sorunlarının asgariye indirmeyi hedefliyoruz" dedi. Belediyelerle de özel bir proje üzerinde çalıştıklarını anlatan Ağlaç, "Tüm sistemlerden verileri toplayıp bütünleşik sonuç alınabilir. Böylece saatler içinde enkaza müdahale yapılabilir. Biz de buna yönelik de bir proje geliştiriyoruz" dedi.BVK Teknoloji'nin CEO'su Kürşat Kurt, yeni yapılan binalarda beton kalitesini ölçen bir ürün üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Beton dökülürken kalitesini ölçen sensörler var. Bu yurtdışında kullanılan bir teknoloji. Ancak inşaat sektörü bu teknolojiyi çok yoğun kullanmıyor. Bizim bununla ilgili gerekli altyapımız var. Kolon içindeki sensörler her zaman bina güvenliğiyle ilgili yıllar geçse dahi bilgi akışı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu. KOBİL'in Pazarlamadan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Onur Kartal, "İstanbul için geliştirdiğimiz İstanbul Senin uygulaması içerisine 'Afet Yönetimi' başlıklı bir mini uygulama yerleştirdik" ifadelerini kullandı.KIRMIK adı verilen ilk yerli çipin üreticisi Yonga Teknoloji Haberleşme Direktörü Dr. Hayrettin Ayar, 5G'ye yönelik çalışmaları olduğunu belirterek, "Drone üzerine yerleştirilen termal kameralarla enkaz altındaki canlı afetzedeleri merkeze iletilebilecek" dedi.FUARA çevrimiçi katılarak sorularımızı yanıtlayan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu zor zamanlarda Türkiye'nin çalışma, üretme ve ihracat yapmaya ihtiyacı var. Ülkemizin ekonomik kalkınmasını sürdürmek amacıyla fuarlara katılımlarımızı sürdüreceğiz. Bu fuara da 24'ü milli katılım olmak üzere 30 firmamızla katıldık" dedi. Türkiye'de 97 tekno kentin bulunduğunu belirten Avdagiç, "Bu teknoloji geliştirme bölgelerindeki 9 bine yakın şirkette çalışanların sayısı ise 90 bin kişiyi geçti. Tekno parklarımızın toplam ihracat hacmi de 8 milyar dolara ulaştı" diye konuştu.