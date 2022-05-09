Teknolojide önemli partner

Seçimler nedeniyle son günlerin en çok konuşulan ülkesi olan İrlanda ile ekonomik ilişkiler istenilen boyutta değil ancak iki ülke arasında özellikle teknoloji alanında ciddi bir potansiyel var. Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyen ve desteklemeye de devam eden İrlanda ile son 10 yılda ticaret arttı. İrlanda, fintech (finansal teknoloji) ve agtech (tarım teknolojisi) alanında öne çıkıyor. Türkiye'nin de güçlü olduğu tarım ve bankacılık alanında işbirliği için olgunlaşmış iki alan. İrlanda açık bir ekonomi ihracata dayalı bir ekonomik model izliyor. Çok rağbet gören yüksek teknolojiden oluşan geniş bir yelpazede yatırımlar var.Türkiye-İrlanda ticaret hacmi oldukça yetersiz seviyede. Türkiye İrlanda'nın 19'uncu ihracat, 15'inci ithalat pazarı. Türkiye İrlanda'ya 2021'de 958 milyon dolarlık mal ihraç etti. Türkiye'nin ihracattaki hedefi ise 5 milyar dolar. İrlanda'dan yapılan ithalat 2021 sonu itibarıyla ise 984 milyon dolar düzeyinde. İki ülkenin ticaret hacmi dengeli bir seyir izliyor. Ancak 2022 itibarıyla denge Türkiye'nin lehine bozulmuş durumda. Yıllardır açık veren Türkiye 2022'nin ilk üç ayında fazla vermeye başladı. Toplam ticaret hacmi de yıllık bazda 2 milyar dolara dayanmış durumda. İrlanda'nın başkenti ve en büyük şehri Dublin, ikinci şehir ise Cork. İrlanda ekonomisi hızlı yükseliş içinde. Ülke özellikle ABD'ye büyük miktarda (yılda 60 milyar dolar) ihracat yapıyor. İhracatın lokomotifi ilaç sektörü. Global ilaç üreticileri genelde güneydeki liman şehri olan Cork çevresinde. Bilişim, gıda, turizm, telekom ve havacılık diğer önemli sektörler.TÜRKİYE'NİNbaşlıca ihraç ürünleri, binek otomobiller, izole edilmiş teller, kablolar, plastikten diğer levha ve plakalar, tekstil (iç giyim) ürünleri, demir veya çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller. İthal ürünleri ise tedavide ve korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar ve tıbbi malzemeler, sanayide ve içecek imalinde kullanılan hammadde, koku verici maddeler ve karışımlar, otomatik bilgi işlem makinaları. 2002-2018 döneminde İrlanda'dan Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımların toplamı 578 milyon dolar. 2019 yılında İrlandalılar tarafından 41 milyon dolarlık ilave yatırım yapıldı. Aynı dönemde İrlanda'ya Türkiye'den yapılan doğrudan yatırımların toplamı 742 milyon dolar oldu. Pandemiden önce 2019 yılında Türkiye'yi ziyaret eden İrlandalı turist sayısı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 96 bin 886 kişi oldu.İRLANDA'DA kişi başı gelir 90 bin dolar civarında ve bu açıdan Avrupa'nın en zengin ülkelerinden biri. Brexit ile beraber Birleşik Krallık'tan İrlanda'ya bazı firmalar taşınmış ve bu da ekonomiyi hızlı büyüten faktörler arasında. ABD, Birleşik Krallık, Belçika, Almanya, İsviçre ve Fransa.