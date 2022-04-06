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Giriş Tarihi: 7.4.2022

Teknolojinin geleceği zirvesi

Teknolojinin geleceği zirvesi
Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi INBUSINESS, Vodafone Business işbirliğinde Future Of Technology (FOT) webinar serisine devam ediyor. Yıl boyunca sürecek seride, 6 başlık altında teknoloji ve dijitalleşme alanında Türkiye'nin ve dünyanın öncelikli gündemi masaya yatırılacak. Bulut Teknolojinin Önemi ve Faydaları, IoT'nin Geleceği ve Önemi, 5G ve Yeni Nesil Teknolojilerle Sektörlerin Dönüşümü, Tarımda Dijitalleşme, Siber Güvenlik ve Önemi başlıklı konuların ele alınacağı webinar serisinin ikincisinde 'Nesnelerin Interneti ve Yeni Ekonomi Ekosistemi' başlığı konuşulacak. INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayacak webinara, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren ve BSH Global D2C Başkanı Ayşenur Evcil özel konuşmacı olarak katılacak.
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Teknolojinin geleceği zirvesi
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