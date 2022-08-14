Tekstil sektöründen 7 ayda rekor ihracat

TÜRKİYE'NİN ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13.4 artarak 18,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ocak- Temmuz 2022'de ise ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 19.1 artarak 144.4 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 248 milyar doları aştı. Temmuz 2021'de 723 milyon doları aşkın ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü, bu yılın aynı döneminde de yüzde 0.7 artışla 728 milyon dolarlık ihracata imza attı. Sektör, Ocak-Temmuz 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.5 artışla 6 milyar 119 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle tekstil ve ham maddeleri sektörü tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatına ulaştı. Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 317 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. Tekstil ve ham maddeleri sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 67 milyon dolarla İtalya oldu. Ocak-Temmuz 2022'de sektör, 190 ülke ve bölgeye dış satım yaparken, ülkenin toplam ihracatındaki payı da yüzde 4.2 oldu.