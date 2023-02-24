Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 819 milyon dolarlık rekor ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 artarak 19,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Böylelikle bu zamana kadarki en yüksek ocak ayı ihracatına ulaşılırken, yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 256 milyar dolara çıktı.

Ocak 2022'de 815 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren tekstil ve ham maddeleri sektörü, Ocak 2023'te yüzde 0,5 artışla 818 milyon 844 bin dolarlık ihracat yaptı. Böylelikle sektör, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı.

Sektörün geçen ayki ihracatının 345 milyon dolarlık bölümü İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 119 milyon dolarla Gaziantep ve 105 milyon dolarla Bursa takip etti.

EN FAZLA DIŞ SATIM İTALYA'YA

Sektörde geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 78 milyon dolarla İtalya oldu. İtalya'yı, 57 milyon dolarla Belarus ve 36 milyon dolarla Almanya izledi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 320 milyon dolarla AB ülkeleri birinci, 149 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ikinci ve 91 milyon dolarla Afrika ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, ocakta 162 ülke ve bölgeye ihracat yapan tekstil ve ham maddeleri sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 4,2 pay aldı.