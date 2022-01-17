Tekstilciler 2022’den umutlu

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fikret Kileci, geçen yıl ülke ihracatının yüzde 22,7'lik kısmının bölgeden yapıldığını açıkladı. Kileci, 2021 yılı tekstil ihracatında rekor kırdıklarını söyledi.

2021 yılında Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektörünün yüzde 39,3 artışla 10,1 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Kileci, "Güneydoğu Anadolu bölgesinden ise yüzde 43'lük bir artışla 2 milyar 298 milyon 514 bin dolar değerinde tekstil ürünü ihracatı yapıldı. Ülke genelindeki payımız yüzde 22,7 olarak gerçekleşti. Birliğimizin toplam ihracatı ise yüzde 33 artışla 3 milyar 671 milyon 885 bin dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu.

Tekstil ürünleri ihracatının son yıllarda ciddi bir ivme yakaladığını kaydeden Kileci, "Sektördeki üretim standartlarının yükselmesi ve katma değerli ürün ihracatı arttığından, 2021 yılı boyunca AB ülkelerinin ihracatımız içerisindeki payı giderek büyümüştür. Almanya, Avusturya ve Fransa pazarlarına yönelik olarak düzenlenen sanal ticaret heyeti uygulaması hem kişisel koruyucu ekipman hem de bu ekipmanların üretiminde kullanılan non-woven kumaşların üretiminde sahip olduğu potansiyeli değerlendirmiştir" dedi.

Kileci, 2021 yılını tarihi rekorlarla kapattıklarını, 2022 yılında da güçlü bir ihracat rakamına ve bölgesel büyümeye imza atacaklarına inandıklarını söyledi.