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Giriş Tarihi: 12.11.2021 16:55 Son Güncelleme: 12.11.2021 16:59

Tekstilde girişimcilikle üretim üssü olunacak

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Tekstilde girişimcilikle üretim üssü olunacak

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), TechXtile Start-Up Challenge 2021 programına başvuran girişimcilere yönelik Genel Girişimcilik Eğitimi’ni çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve nitelikli iş fikirlerinin ortaya çıkması amacıyla düzenlenen eğitim, TechXtile Program Koordinatörü Ufuk Batum moderatörlüğünde dört gün sürdü. Eğitimin açılış konuşmasını yapan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "AR-GE ve inovasyon çalışmalarının katkısıyla tekstil sektöründe bir üretim üssü olmayı amaçlıyoruz" dedi.

BÜYÜK KAZANIMLAR BEKLENİYOR
TechXtile Start-Up Challenge bünyesinde düzenlenen eğitimin, uzun soluklu bir iş birliği içerisinde ilerleyerek tekstil ve hazır giyim sektöründe girişimcilik anlayışını geliştireceğini belirten UTİB Başkanı Engin, "Techxtile Start-Up Challenge, paydaşlarımızdan ve girişimcilerimizden aldığımız geri dönüşler doğrultusunda oldukça faydalı bir program oldu. Biz de bu düşünceden hareketle sektörümüze katkı sağlamak amacıyla daha fazla proje üretmeye kararlıyız. Eğitimimiz, katılımcılarımızın projeleri sayesinde sektörümüze büyük değerler kazandıracak. Tekstil özelinde yaptığımız bu program ile sektörümüzün dirsek temasında olduğu yan dallar ve sektörler de gelişerek büyüme gösterecek" diye konuştu.

GİRİŞİMCİLERE YOL GÖSTERİYOR
Bir haftada iki gün olmak üzere toplamda dört gün süren eğitimde katılımcıların iş fikirlerini dinleyen ve iş modellerinden, müşteri kesitlerine kadar pek çok konuda derinlemesine bilgiler veren Ufuk Batum girişimcilere, müşteri ve çözüm odaklı olma tavsiyesi verdi. AR-GE'nin önemine bir kez daha vurgu yapan Batum, "Türkiye'nin toplam AR-GE bütçesi 8 milyar dolar. Büyük bir sayı gibi gözükse de yeterli değil. AR-Ge yatırımlarının artmasıyla yeni girişimlerin önünü açacaktır. Girişimcilerin bu işe başlarkenki tavrı çok önemli, girişimci asla karamsar olamaz. Jüriye fikrimizi sunarken yaydığımız enerjiye göre değerlendiriliş biçiminiz de değişir. Her zaman iyimser yaklaşmanızı ve planlı hareket etmenizi öneriyorum" diye konuştu.

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Tekstilde girişimcilikle üretim üssü olunacak
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