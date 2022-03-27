Tekstilde rekabet için geri dönüşüm şart

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin tekstilde rekabetçiliğini koruması için geri dönüşüme daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirtti. Uşak
programı kapsamında Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde tesislere ziyarette bulunan Varank, Uşak'ın son dönemde sanayi alanında yakaladığı ivmeyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan illerden biri olduğunu söyledi. Kentin atıklardan iplik imalatıyla ilgili tesisleriyle de ön plana çıktığını belirten Varank, "Artık sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, AB başta olmak üzere dünyanın en önem verdiği alanların başında geliyor. Artık sadece üretmeniz yeterli değil, ürünlerin nasıl üretildiği, çevreye saygınız ve geri dönüşümden ne kadar faydalandığınız bütün firmaların baktığı hususlar. Bu manada Türkiye geri dönüşümle iplik imalatında gerçekten başarılı" dedi. Tekstil atıklarının geri dönüşümünde 100'den fazla tesisin faaliyet gösterdiği Uşak'ta günde bin 700 ton atık işlenerek yılda yaklaşık 500 bin ton elyaf üretiliyor. Varank, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Mado
'nun 50 bin metrekare üzerinde kurulu yeni üretim tesisinde de incelemede bulundu. Tesiste günlük 100 ton süt işlendiği bilgisini veren Varank, "Buradan 40'tan fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Keçi sütüne dönük bu kadar ciddi bir sanayinin geliştirilmesi çok önemli" dedi.