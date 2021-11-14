Telekom Arama Kurtarma Ekibi 11 yıldır görev başında

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekomlu gönüllülerden oluşan bir sivil savunma hareketi olan TTAKE, bugüne kadar çok sayıda insanın hayatına dokundu.

TTAKE, 30 üyeli merkez ekip ve buna ek olarak 11 bölge destek ekibi ile toplam 175 üyeye sahip olup, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) akredite durumda faaliyet gösteriyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinde geliştirilen ve afet anlarında kullanılması hedeflenen "AFAD ACİL" uygulaması da 12 Kasım Düzce Depremi'nin yıldönümü olan 12 Kasım 2021 itibarıyla kullanıma açıldı.

Gönüllü olarak TTAKE'e katılan ekip üyeleri, diğer sivil savunma ekipleriyle sürekli bilgi paylaşımında bulunuyor ve ilgili konularda güncel eğitimleri takip ediyor. Bölgelerde kurulan destek ekipleri, bölge coğrafyasına ve karakteristiğine uygun eğitimlerle kendi alanlarında uzmanlaşıyor.

Hızla toplanıp olay yerine intikal edebilen reflekslere sahip TTAKE üyeleri, geçen yaz Antalya'nın Manavgat bölgesindeki yangında toplam 17 ayrı yardım çağrısı alırken, 35 kişinin yangın bölgesinden tahliye edilmesine yardımcı oldu.

DEPREMLERDEN SELLERE

TTAKE, 11 yıldır, birçok arama kurtarma vakası, doğal afet durumları ve toplumsal olaylarda görev başındaydı. Van Erciş depremi, İstanbul'da yaşanan "Pamir Bebek" olayı, Trabzon ve Samsun'daki birçok sel baskını, Bafra'da düzenlenen Kapıkaya Fest'teki arama kurtarma çalışması, Samsun'daki Balkan Tatbikatı, Elazığ ve İzmir depremleri; TTAKE üyelerinin aktif destek verdiği arama kurtarma faaliyetlerinden bazılarıydı.

TTAKE'deki her ekip üyesinin "İlk Yardım" ve "Depremde Arama Kurtarma" eğitimlerini alması zorunlu. Ayrıca, destek ekip üyeleri, bölgelerin coğrafi özelliklerine göre Türk Telekom Akademi tarafından kendilerine atanan eğitimlere de katılıyorlar.

Zorunlu eğitimlerin yanı sıra, ekip üyelerinin verdiği eğitimler de kuruma büyük bir güç ve motivasyon sağlıyor. TTAKE, sosyal sorumluluk yaklaşımı kapsamında hayata geçirilen Türk Telekom Okulları'ndaki 1000 öğrenciye, Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni dahilinde, "Deprem Öncesi, Anı ve Sonrası" konulu "Deprem Bilinçlendirme Seminerleri" verdi. Ayrıca yaklaşık 200 Türk Telekom Anaokulu ve Kreş öğrencisiyle seviyelerine uygun eğitimler düzenlendi.

