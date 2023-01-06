Telekom’un değeri 1 milyar $ arttı

TVF, sektörün en büyük şirketlerinden biri olan Türk Telekom'un en büyük hissedarı haline geldi. Hisse satın alma işlemi sonrasında TVF olarak şirketteki mevcut hisselerle birlikte toplam yüzde 61.68 pay sahipliğine ulaştı. Türk Telekom'daki hisselerin satın alma işlemini tamamladık. Şirketin cari piyasa değeri de şu anda 4.75 milyar dolar seviyesinde. Yüzde 55'e tekabül eden değer ise 2.60 milyar dolar seviyesinde. Bu da aradan geçen yaklaşık 9 aylık süreçte 1 milyar dolara yakın değer artışı anlamına geliyor