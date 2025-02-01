TEM Otoyolu’na yüksek standartlı bağlantı sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pazarkule-Edirne-TEM Bağlantı Yolu'nu toplam 7.6 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini belirtti. Pazarkule Sınır Kapısı'nın TEM Otoyolu'na yüksek standartlı bağlantısının sağlandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yolumuz sayesinde yıllık toplam 49.5 milyon lira tasarruf edeceğiz" dedi.Bakan Uraloğlu, 10 Ocak'ta Aydın-Denizli Otoyolu'nu, 17 Ocak'ta Konya Çevre Yolu 2. Kesimini ve Kayseri Havalimanı yeni terminalini, 18 Ocak'ta Korkuteli-Elmalı Yolu'nu, 24 Ocak'ta Malatya Çevre Yolu 2.Etabı'nı, 25 Ocak'ta Elazığ-Harput İl Yolu'nu hizmete açtıklarını kaydetti. Ocak ayının son gününde ise Pazarkule Sınır Kapısı'nın direkt olarak TEM Otoyolu'na bağlantısını sağlayacak Pazarkule-Edirne- TEM Bağlantı Yolu'nu açmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Uraloğlu, şunları anlattı: "6'sı karayollarında olmak üzere 7 projemizin açılışını yaparak hizmetlerimize devam ediyoruz."Uraloğlu 80 yılda yapılan yatırımların katbekat fazlasını 23 senede yaptıklarını vurguladı. Türkiye'nin bölünmüş yol ağının 23 yıl önce 6 bin 101 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, "Bölünmüş yol ağımızı 29 bin 730 kilometreye çıkardık ve 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık" diye konuştu.