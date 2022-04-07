Temel ürünlere tavan fiyat uygulaması gündemde

Son dönemde vatandaşın belini büken ürünlerdeki fiyat artışlarının önüne geçmek için hükümet her türlü düzenlemeyi yaparken, AK Parti'de de, enflasyonla mücadele konusunda bazı öneriler üzerinde duruyor.

EN ÇOK TÜKETİLEN ÜRÜNLER LİSTEDE OLACAK

Ak Parti'de ekonomi kurmayları, dar gelirli vatandaşın tükettiği ortalama 20 kalem ürünün belirlenip fiyatlarının sabitlenmesini gündeme aldı. Temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yılsonuna kadar sabitleyecek bir sistem üzerinde çalışan AK Parti kurmayları enflasyon sepetinde yer alan dar gelirli vatandaşların tükettiği ortalama 20 kalem belirlenecek.

Bunların arasında yağ, un, şeker, bebek bezi gibi ürünlerin yer alması bekleniyor. Bu ürünler fiyatlarının yıl sonuna kadar raflarda sabit fiyatla satılacak. Gerekirse devlet bu ürünlerde sübvanyon yaparak hem üreticileri hem tüketicileri koruyacak.

Mesela 16 liraya satılması gereken ürün rafta yıl boyunca 10 liraya satılacak. 6 lirayı devlet üreticiye sübvansiyon yaparak zarara girmesini engelleyecek. Zincir marketlerle de görüşme yapılarak enflasyonun düşmesine katkı sağlanacak.

FİYATLAR SABİTLENECEK, TALEP ÖNLENECEK

Serbest piyasayı bozmayacak şekilde yapılacak düzenlemenin enflasyonla mücadele çerçevesinde çok kritik bir adım olduğuna dikkat çekiliyor. Fiyatların sabitlenmesiyle vatandaşların bazı ürünlere karşı taleplerinin de yıl sonuna kadar önlenebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan önceki gün AK Parti MKYK toplantısının ardından yapılan iftarda bazı milletvekilleri halkın en çok tükettiği belli başlı ürünlerle sınırlı olmak üzere kısa süreli tavan fiyat uygulaması yapılıp yapılamayacağına ilişkin görüşlerini dile getirdikleri belirtildi.