Temiz enerjiye “yeni YEKA ihalesi” can suyu olacak

YENİLENEBİLİRenerji kurulu gücündeki artışla basamakları hızla tırmanan Türkiye, bu ay açıklanacak yeni strateji ve yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihale duyurularını bekliyor. Türkiye'de yenilenebilir enerji kurulu gücü, ekim başı itibarıyla lisanslı ve lisanssız olmak üzere toplam 67 bin 27 megavata ulaştı ve elektrikteki toplam 114 bin 142 megavat kapasitenin yüzde 58.72'sini oluşturdu. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, 5 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan YEKA yönetmeliğindeki değişikliklere ilişkin, "Sektörün genel beklentisini, YEKA yarışmalarını gerekli işletme tecrübesi ve finansman büyüklüğüne sahip firmaların kazanması, dolayısı ile de santrallerin hızlı devreye girmesi olarak özetleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.