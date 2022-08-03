Giriş Tarihi: 3.8.2022 10:00Son Güncelleme: 3.8.2022 10:03
Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı: TÜFE beklentilerin altında geldi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2022 enflasyonTÜFE rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon Temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,37 yıllık bazda ise yüzde 79,60 olarak gerçekleşerek beklentilerin altında geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2022 enflasyon TÜFE rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon Temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,37 yıllık bazda ise yüzde 79,60 olarak gerçekleşerek beklentilerin altında geldi.