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Giriş Tarihi: 29.8.2022 11:42

Temmuz ayında Balıkesir'den 71 milyon dolarlık ihracat yapıldı

İHA
Temmuz ayında Balıkesir’den 71 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında Balıkesir'den 71 milyon 600 bin dolarlık ihracat yapıldığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'in ihracatının yüzde 23,3 artarak 71 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.



TEMMUZ AYINDA İHRACAT YÜZDE 13,4 İTHALAT İSE YÜZDE 41,4 ARTTI

TÜİK, Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, Türkiye'de Temmuz ayında ihracat yüzde 13,4 ithalat ise yüzde 41,4 arttı. Balıkesir'de de ihracat yüzde 23,3 artarak 71 milyon 600 bin dolar, ithalat yüzde 52,5 artarak 43 milyon 400 bin dolar olarak gerçekleşti.

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Temmuz ayında Balıkesir'den 71 milyon dolarlık ihracat yapıldı
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