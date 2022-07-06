Emekli zam oranı dün akşam açıklanan haziran ayı enflasyon oranı sonrası ortaya çıktı. Temmuz zamlı ile netleşen yeni maaş tablosu memurların ve emeklilerin yeni maaşlarını belirledi. Zam sonrası "emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL" soruları yanıt aramaya başladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon maaşlara yansıdı. Peki, emekli zammı ne kadar oldu? İşte, 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı…
EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU!
Haziran ayı enflasyon oranı ardından belli olan memur ve emekli maaşı zammı son dakika hesaplamaları beraberinde getirdi.
Buna göre aylık enflasyon 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti.
İşte memur ve emekli zam oranları…
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU
Temmuz zammı emekli ve memur için şu oranlarda ortaya çıktı:
6 aylık enflasyon oranı: 42,35
SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35
Memur enflasyon farkı: 34,85
Memur toplu sözleşme zammı: 7
Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85
Ek zam beklentisi: 3
Ek zamlı memur zam oranı: 44,85
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.
Bu rakam Ocak ayında yüzde 66 rekor artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseltilmişti. 1.500 TL'den 3.500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış oldu.
Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;
En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,
En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,
Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıkacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaşı zammı ile yenilenen rakamların ne zaman hesaplarda olacağı araştırılıyordu. Son dakika ödeme takvimi belli oldu:
Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.
SSK emekli maaşları için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.